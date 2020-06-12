شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بنى سويف يطالب بسرعة تشغيل مستشفى أهناسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب على بدر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن عدم الانتهاء من تطوير وإحلال وتجديد بعض المستشفيات التى بدأ العمل فيها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء حتى الآن، مما انعكس على المنظومة الصحية فى عدد من القرى والمدن، ومنها على سبيل المثال عدم استلام مستشفى اهناسيا المركزي والبدء فى تشغيلها، بالرغم من أنه تم تحديد موعد تسليم فى مارس 2020 الماضي ، بناء على التعليمات الصادرة فى هذا الصدد بخصوص الانتهاء من الأعمال، وفقا للجدول الزمنى وسير الأعمال خلال الفترة السابقة فى المستشفى وعدد من المستشفيات الأخرى.

ولفت عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، إلى أن عدم استلام المستشفى تسبب فى عدم تقديم الخدمة الصحية الكاملة لأبناء مركز ومدينة اهناسيا بالمحافظة ، مما يعرض حياة المواطنين للخطر فى ظل مواجهة فيروس كورونا في الوقت الحالي، مؤكدا أن الأزمة الحالية التى يمر بها العالم تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن المنظومة الصحية والبحث العلمي من أهم وأبرز القطاعات التى يجب أن تحظى باهتمام كبير وترجمة هذا الاهتمام فى الموازنة العامة كل عام.

وطالب عضو مجلس النواب، بخطة عاجلة للانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد لكافة المستشفيات التى يُجرى فيها أعمال على مستوى الجمهورية، بالإضافة لسرعة تسليم وتشغيل تلك التى تم الانتهاء من الأعمال فيها، حتى تكون إضافة حقيقية للمنظومة فى ظل جائحة فيروس كورونا.

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