تفاصيل اعتداء أسرة متوفي بكورونا على طبيب بمستشفى القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف مدير مستشفى القناطر الخيرية، الدكتور عمرو مصطفى، تفاصيل اعتداء أسرة مريض توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، على طبيب داخل المستشفى، إلى جانب إحداث تلفيات بالمستشفى وصلت الخسائر إلى آلاف الجنيهات.

وقال مدير المستشفى، في تصريحات صحفية اليوم، إن تفاصيل الواقعة بدأت عندما استقبل المستشفى، حالة لمريض مصاب بالكورونا، يدعى "أحمد. أ"، يعمل محامي، مشيرًا إلى أن المريض وصل وهو في حالة متأخرة، وكان بحاجه لوضعه على جهاز تنفس صناعي، وغرفة عناية مركزة، وهو ما لم يكن متاح في ذلك الوقت، ونظرا لأن حالته كانت متأخرة توفى على الفور، قائلاً: "الأطقم الطبية قامت بواجبها وفعلوا ما يلزم حينها لإنقاذ المريض ولكنها إرادة الله".

وأوضح مدير المستشفى، أن شقيق المتوفي ووالده حدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد الأطباء بالمستشفى، تطورت بالتعدي عليه بالضرب، إلى جانب إحداث تلفيات بالمستشفى تصل إجمالي تكلفتها حوالي 100 ألف جنيه مبدئيًا، وجرى اصطحابهما إلى قسم شرطة القناطر، وجرى إرسال مستشارًا قانونيًا من وزارة الصحة للمستشفى للتحقيق بالواقعة.

وأشار مدير المستشفى، إلى أنه جرى إطلاق صراح الطبيب دون أية ضمانات، في حين جرى إطلاق صراح والد وشقيق المريض المتوفي بكورونا بغرامة مالية 500 جنيه لكل منهما.