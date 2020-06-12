اليوم.. الصالون السياسي لـ"تنسيقية شباب الأحزاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إقامة الصالون السياسي الرابع "الاتحاد الأفريقي.. فرص وتحديات" في تمام الساعة السابعة، مساء اليوم الجمعة.
وأوضحت التنسيقية، في منشور على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الصالون يضم كل من: "النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، والمهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة رشا أبوشرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأستاذ إيهاب دعبس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".
وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستتولى إدارة الصالون كمحاور للجلسة.
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