محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
توفيت ممرضة بمستشفى السويس العام، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة السويس، مع اتباع الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى.
وقال مصدر طبي إن الممرضة فوقية شوقي، تعمل بقسم رعاية الأطفال بالمستشفى العام، وأثبتت التحاليل المعملية إصابتها بفيروس كورونا، قبل عدة أيام وبسبب حالتها الصحية جرى حجزها بقسم العزل في المستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف المصدر، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الممرضة وتدهورت حالتها في الساعات الأخيرة، ولم تستجب للعلاج، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.
وقال زملاء الممرضة إنها في العقد الرابع من العمر، وتجمعها بالعاملين في المستشفى علاقة طيبة لا سيما مع الأطباء وتفانيها في عملها وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، وهي أم لطفلين.
وكانت صحة السويس أعلنت في بيان اليوم الجمعة إصابة 40 حالة جديدة بفيروس كورونا، كما توفيت حالة مصابة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في السويس الى 650 مصاب، بينما بلغت الوفيات 34 حالة، ارتفع عدد المتعافين إلى 131 بالمستشفيات والعزل المنزلي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول حالة من الفرق الطبية.. وفاة ممرضة بفيروس كورونا في السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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