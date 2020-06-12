بسبب طائرة ورقية.. مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
لقي طالب في الصف الثالث الثانوي مصرعه، أثناء محاولته فك طائرة ورقية، من أسلاك الضغط العالي بقرية الزهار التابعة لدائرة قسم قها.
تلقى مدير الأمن اللواء جمال الرشيدي إخطارًا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم قها، بورد بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بصعق كهرباء لطالب بقرية الزهار دائرة القسم.
انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المتوفي يدعى "م.س" 18سنة، طالب، بالصف الثالث الثانوي، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
بسؤال عم المتوفي، قرر أن نجل شقيقه توفى أثناء محاولته فك الطائرة الورقية الخاصة به من أسلاك الضغط العالي بقرية الزهار التابعة لدائرة قسم قها.
وورد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسب صعق كهربائي بالسبابة اليمنى، ولا نوجد شبهة جنائية، وحرر بذلك المحضر رقم 535 إداري القسم، وتولت النيابة التحقيق.
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