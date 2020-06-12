كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر كان يهاجم "سرت".. مقتل قيادي بارز بـ"جبهة النصرة" في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إخبارية عن مقتل الإرهابي السوري سامر الأطرش المكني "أبو يعرب الأثري" الذي كان يهاجم مدينة سرت، في ضربة جوية.

وأسفرت الضربة الجوية عن مقلت "الأطرش"، وأعضاء مجموعته وفقا لموقع "بوابة إفريقيا" وقيادي في "الجيش الليبي".

ونعى تنظيم "جبهة النصرة"، القيادي البارز بين صفوفه، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتداولت حسابات مقربة من التنظيم صورا لـ"الأطرش" تظهر مشاركته في معارك جنوبي العاصمة الليبية طرابلس خلال الأشهر الماضية.