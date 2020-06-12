7 وفيات و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليمن

الجمعة 12 يونيو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أعلنت لجنة الطوارئ اليمنية، مساء الخميس، تسجيل 7 وفيات و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظات المحررة.



وأشارت اللجنة إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 591 حالة مؤكدة، بينها 136 وفاة و 23 حالة تعافي.

في غضون ذلك استقبل مطار عدن الدولي، يوم الخميس، أولى الرحلات الجوية لشركة الخطوط اليمنية القادمة من القاهرة وعلى متنها 151 يمنيا، علقوا في مصر منذ 3 أشهر.