مقتل القيادي بصفوف المرتزقة السوريين "أبو يعرب الأثري" بغارة للجيش الليبي

الجمعة 12 يونيو 2020

صورة أرشيفية

أعلن مصدر عسكري ليبي يوم الخميس، مقتل قيادي متشدد بصفوف المرتزقة السوريين في مدينة سرت.

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وقال المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”القيادي في تنظيم داعش سامر الأطرش المكنى بأبي يعرب الأثري، الذي وصل إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق، قُتل على مشارف مدينة سرت في غارة جوية نفذتها مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي“.

وأشار المصدر العسكري، إلى أنه ”جرى التأكد من مقتله الخميس بعد العثور على جثته وأوراقه الثبوتية“.

وأشار إلى أن ”الأثري، ومن هم برفقته من عناصر تنظيم داعش يدللون على نوعية المرتزقة الذين تجلبهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب مليشيات حكومة الوفاق“.