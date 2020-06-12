- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل القيادي بصفوف المرتزقة السوريين "أبو يعرب الأثري" بغارة للجيش الليبي والان مع التفاصيل
الجمعة 12 يونيو 2020
صورة أرشيفية
أعلن مصدر عسكري ليبي يوم الخميس، مقتل قيادي متشدد بصفوف المرتزقة السوريين في مدينة سرت.
وقال المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”القيادي في تنظيم داعش سامر الأطرش المكنى بأبي يعرب الأثري، الذي وصل إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق، قُتل على مشارف مدينة سرت في غارة جوية نفذتها مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي“.
وأشار المصدر العسكري، إلى أنه ”جرى التأكد من مقتله الخميس بعد العثور على جثته وأوراقه الثبوتية“.
وأشار إلى أن ”الأثري، ومن هم برفقته من عناصر تنظيم داعش يدللون على نوعية المرتزقة الذين تجلبهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب مليشيات حكومة الوفاق“.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل القيادي بصفوف المرتزقة السوريين "أبو يعرب الأثري" بغارة للجيش الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.