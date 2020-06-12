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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الخارجية الأمريكية: إدانة القضاء التركي لموظف القنصلية الأميركية يضر بالعلاقات والان مع التفاصيل
الجمعة 12 يونيو 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فى نبأ عاجل، نقلته شبكة سكاي نيوز العربية، إدانتها لحكم القضاء التركي لموظف يعمل في القنصلية الأميركية، مؤكدة أن تلك التحركات بإسطنبول تضر بالعلاقات بين البلدين.
وأعربت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة،الخميس، عن "خيبة أمل بالغة" من الحكم الصادر بحق الموظف بقنصليتها في اسطنبول متين طوبوز بعد اتهامه بمساعدة منظمة إرهابية.
وقالت السفارة إن المسؤولين الأمريكيين تابعوا جميع جلسات المحاكمة ولم يروا أي دليل ذي مصداقية يدعم الإدانة، معربة عن الأمل في "إلغائها سريعا".
وكانت وكالة الأناضول للأنباء قد ذكرت أن محكمة تركية قضت اليوم الخميس بسجن توبوز ثمانية أعوام وتسعة أشهر بتهمة مساعدة منظمة إرهابية.
وتعد قضية طوبوز من مصادر التوتر الرئيسة بين أنقرة وواشنطن.
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