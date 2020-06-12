شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة خاصة في مطار الكويت الدولي إثر خلل فني والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية هبوط إحدى الطائرات الخاصة التابعة لشركة طيران أجنبية اضطراريا في مطار الكويت الدولي نتيجة تعرضها لخلل فني.

وقالت الإدارة في بيان صحفي اليوم الجمعة إن برج المراقبة في مطار الكويت الدولي تلقى بلاغا من قائد الطائرة الخاصة في تمام الساعة الـ 25: 3 مساء يفيد بحاجته للعودة إلى المطار مرة أخرى نتيجة وجود خلل فني في الطائرة.

وأوضحت أنه أثناء هبوط الطائرة التي كانت تقل على متنها سبعة ركاب انحرفت قليلا عن المدرج قبل لحظات من توقفها مؤكدة سلامة جميع ركابها.