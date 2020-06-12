شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا في اليمن إلى 559 حالة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن، إلى 559 حالة، بعد تسجيل 31 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية . وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة جائحة كورونا تابعة للحكومة الشرعية إنها سجلت 31 حالة إصابة جديدة بينها سبع حالات وفاة، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وأشارت إلى أن إجمالي الحالات في مناطق الحكومة ارتفع إلى 591 حالة، بينها 136 حالة وفاة، و 23 حالة تعافي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإصابات بكورونا في اليمن إلى 559 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.