شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا في اليمن إلى 559 حالة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة جائحة كورونا تابعة للحكومة الشرعية إنها سجلت 31 حالة إصابة جديدة بينها سبع حالات وفاة، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وأشارت إلى أن إجمالي الحالات في مناطق الحكومة ارتفع إلى 591 حالة، بينها 136 حالة وفاة، و 23 حالة تعافي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإصابات بكورونا في اليمن إلى 559 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.