الرئيس الجزائري يقيل قائد القوات الجوية

يونس بورنان - الجزائرالجمعة 2020/6/12 03:19 ص بتوقيت أبوظبي
أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اللواء حميد بومعيزة من منصب قائد القوات الجوية، وجاء القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ولم يوضح المرسوم أسباب إقالة اللواء بومعيزة الذي تولى منصبه في سبتمبر/أيلول 2008.
كما لم يصدر أي قرار من الرئاسة الجزائرية عن تعيين قائد جديد للقوات الجوية، فيما يعطي الدستور صلاحية التعيين لرئيس البلاد باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني.
وجاء القرار بعد يوم من اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي يعقد للمرة الخامسة خلال هذا العام، وكان لافتاً عدم حضور قائد القوات الجوية، فيما حضر الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كل من رئيس أركان الجيش بالإنابة، وقائدا القوات البرية والبحرية، ورئيسا جهاز الأمن الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى وزير الداخلية ومدير ديوان الرئاسة.
واكتفت الرئاسة الجزائرية في بيانها عقب الاجتماع الذي اطلعت ”الخليج 365” على تفاصيله، بالإشارة إلى أن الاجتماع درس عددا من القضايا المتعلقة بالوضع العام.
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