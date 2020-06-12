حقيقة إقالة وزير الخارجية التونسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

نفى مسؤول في وزارة الخارجية التونسية، مساء الخميس، ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد، لوزير خارجيته نور الدين الري.

وقال مدير الدبلوماسية العامة والإعلام في وزارة الخارجية التونسية بوراوي الإمام، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إن ”ما يتم ترويجه من أخبار بشأن إقالة رئيس الجمهورية قيس سعيد لوزير الشؤون الخارجية نورالدين الري عار عن الصحة“.

Advertisements

وشدد بوراوي الإمام، على أن نورالدين الري ”يعمل بانسجام كبير مع رئاسة الجمهورية“، وأن وزارة الخارجية التي يشرف عليها ”حريصة على ترجمة رؤية واستراتيجية وتوجهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وعلاقات تونس مع الدول الأجنبية ومحيطها الإقليمي والدولي“.

تونس ترفض مجددا السماح باستخدام أراضيها لضرب ليبيا‎ وصفها بـ"البلد العدو".. الجزائر توضح تفاصيل "طردها" القنصل المغربي بوهران وكانت تقارير إعلامية زعمت أن قيس سعيّد قرر إقالة وزير الخارجية نورالدين الري، إثر ”فشله في تمثيل التونسيين بالخارج“، وتعيين مهدي الباهي خليفة له.

وأثار ملف التونسيين في الخارج، خلال الأيام الماضية، جدلا متواصلا، وسط اتهامات لوزارة الخارجية بـ“التخلي عنهم وعدم التسريع بإجلائهم في ظل تفشي فيروس كورونا“، ما دفع البرلمان التونسي إلى استدعاء الوزير والاستماع إليه بهذا الخصوص.

وفي السياق، قالت النائب في البرلمان سيدة الونيسي، يوم الخميس، إن نورالدين الري، أكد خلال الجلسة أنه “وزير الشؤون الخارجية وليس وزير التونسيين في الخارج“