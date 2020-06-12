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كوريا الشمالية محبطة لتدهور العلاقات مع واشنطن

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سيول: أبدى وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون غوون الجمعة "إحباطه" لغياب أي تقدّم في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد مرور عامين على القمة التاريخية التي عقدها الزعيم كيم جونغ أون مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

واعتبر الوزير الكوري الشمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن "الآمال بتحسن العلاقات (بين البلدين) التي كانت مرتفعة جدا ومحط أنظار العالم بأسره قبل عامين، تحوّلت الآن إلى إحباط يتّسم بتدهور متسارع".

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