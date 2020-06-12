شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وجهت إتفاقية الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا صفعة لأردوغان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصف الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا بأنها تضع تركيا فى موضع صعب للغاية، وتؤدى إلى تداعيات سلبية عليها.

وقال فهمى لـ"الخليج 365 "هذه الاتفاقية ستغير من معطيات الواقع بين ايطاليا واليونان وقبرص وهذه الدول أعضاء فى منتدى غاز المتوسط مشيرا إلى ان تركيا باتت فى موقع ضعيف للغاية

وأشار فهمى إلى أن الترسيم الجديد يقر إستراتجية التنقيب في المناطق الخاصة بالجرف القارى مؤكدا أن الاتفاق سيغير من إطار ترسيم الحدود البحرية بين الأطراف المختلفة وليس بين اليونان وإيطاليا فقط.

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وأضاف فهمى:" هناك وقائع جديدة ستتشكل في مواجهة تركيا وهناك أزمة حقيقية بين أوربا وبين الجانب التركى اذن هذا الاتفاق مهم ومفصلى وسيؤدى إلى تداعيات سلبية على الجانب التركى".

كان وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، ونظيره الإيطالى لويجى دى مايو، وقعا ، على اتفاق حول الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وقال دندياس، عقب التوقيع على الاتفاقية، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميرني) اليونانية: "تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لليونان".