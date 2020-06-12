مصرع شخص إثر حادث سير في قرية "بولاق" بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الخميس، في حادث سيارة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الخارجة العام في حادث مروري.

تبين وفاة " يسري صديق أحمد" 48 سنة، في حادث سيارة بقرية بولاق بمركز الخارجة وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي للعلاج، فيما وافته المنية قبل وصوله للمستشفى.

جرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضرا بالحادث.