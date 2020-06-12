مصرع شخصين سقطا في ترعة أثناء استقلالهما "توكتوك" بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، نتيجة سقوط توك توك في ترعة بطريق مفارق الأحراز بشبين القناطر بالقليوبية. تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد مصرع شخصين في حادث سقوط توك توك بمفارق الأحراز أمام مرور الأحراز القديم. انتقلت الأجهزة الأمنية بالمحافظة إلى موقع البلاغ، وتبين غرق "إسلام.ر.ع" ، 16 سنة، طالب، من قرية الحسانية و"أحمد.ي.أ" ، 18 سنة، طالب، وجرى انتشال الجثامين بمعرفة الأهالي.

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