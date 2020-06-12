مقتل شرطي أمريكي في هجوم "مخطط" على مركز للشرطة بكاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أصيب ضابط شرطة رفيع في كاليفورنيا بالرصاص في رأسه في وقت مبكر يوم الأربعاء في هجوم على مركز للشرطة وصفه المحققون بأنه كان مخطط له، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وقد فتح الجاني النار حوالى الساعة 3:45 صباحا على مركز للشرطة فى باسو روبلز. وقال ايان باركنسون من مقاطعة سان لويس إن الضابط أصيب بينما كان يرد على اطلاق النار. وقال باركنسون إن الرصاصة اخترقت رأس الضابط الرفيع وهو في حالة خطيرة. وأضاف: "نشعر أن هذا كان كميناً وخطط له، وأن المجرم كان ينتظر خروج الضباط من قسم الشرطة والاعتداء عليهم".

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وقال المحققون إنه تم العثور على رجل آخر مقتولا بالرصاص بالقرب من خطوط السكة الحديدية على بعد بضعة مبان من مركز الشرطة وإن القتل له صلة باطلاق نار آخر ،وقالت مصادر إن البحث انتهى دون اعتقال المجرم.

وقال سيبولا إن مطلق النار، هو رجل في العشرينيات أو الثلاثينيات من عمره، حيث أطلق النار على قسم شرطة باسو روبلز أثناء وجود الضباط في الداخل، واستمر إطلاق النار بضع دقائق.

وأفادت إدارة شرطة باسو روبليس بأن إطلاق النار توقف بحلول الساعة 4 صباحًا، ونشرت الإدارة لاحقًا صورة لمشتبه فيه بإطلاق النار.