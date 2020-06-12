صحيفة: بريطانيا تغير قرارها بشأن الإجراءات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن المملكة المتحدة تخلت عن خطتها لعودة إجراءات التفتيش الجمركية مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يناير المقبل، وفقًا لروسيا اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف اعترف بأن أوساط الأعمال لن تتمكن من تحمل تداعيات أزمة فيروس كورونا والخضوع للإجراءات الجمركية في آن واحد خلال

الفترة ما بعد "بريكست".

وقررت بريطانيا اعتماد نظام مخفف للإجراءات الجمركية بشكل مؤقت في الموانئ البريطانية التي تستقبل البضائع من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت "فاينانشال تايمز" عن مسؤول حكومي بريطاني قوله: "ندرك تأثير فيروس كورونا على قطاع الأعمال البريطاني. وعندما نسترجع السيطرة على قوانيننا وحدودنا نهاية العام

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الحالي، ينتخذ موقفا براغماتيا يتسم بمرونة".

وحسب مسؤولين بريطانيين، فإن الإجراءات المخففة ستتبع خلال 6 أشهر.

وكانت بريطانيا تعتزم إعادة كامل إجراءات التفتيش الجمركي على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يناير المقبل، علما بأن بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي رسميا يوم 31 يناير الماضي، لكنها بقت ضمن الفضاء الاقتصادي الموحد حتى نهاية العام الحالي، وسيتعين على لندن وبروكسل صياغة شروط جديدة للتجارة والتعاون بينهما خلال الفترة المتبقية حتى هذا الموعد.