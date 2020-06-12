البرازيل تسجل 1239 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، عن تسجيل 1239 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، في تراجع طفيف لحصيلة الضحايا على أساس يومي مقارنة مع أمس الأربعاء حيث تم رصد 1274 حالة، وفقًا لروسيا اليوم.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30412، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 802828.

ويشير هذا المعدل إلى تراجع طفيف للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل

على أساس يومي، ويأتي بعد أن سجلت في البلاد في إحصائية يوم 9 يونيو 32091 حالة، وفي 10 يونيو 32913.

كما ذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 1239 حالة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 40919 شخصا.

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ويبقى مؤشر الوفيات اليومية عند مستوى أعلى من 1200 حالة لعدة أيام متتالية،

إلا أنه شهد انخفاضا طفيفا، حيث سجلت في البلاد يوم 9 يونيو 1272 حالة، وفي 10 يونيو 1274.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية مع ذلك بأن حصيلة المتعافين من الفيروس وصلت إلى نقطة 345595 حالة.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثالثة من حيث الوفيات جراء الجائحة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية التفشي من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.