كل ما تريد معرفته عن الأختبارات التحصيلية ومنصة قياس

انطلقت الاختبارات التحصيلية النهائية للطلاب بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية يومي 8 و9 يونيو الحالي 2020، وسيتم ظهور النتائج من خلال منصة قياس وذلك يوم 20 من الشهر يوليو المقبل.
ويتم ذلك بسبب الظروف الحالية التي تمر بها السعودية والتي يكون من الصعب على الطلاب في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
تعمل منصة قياس على الوصول لعدد من الخدمات ويكون منها قياس مهارات الطلاب من خلال منصة قياس التعليمية ويتم قياس مواهب الطلابمن خلال قياس موهبة كما يتم استخراج الاختبارات وكذلك اخبار التعليم المحوسبة من خلال قياس المحوسبة.
ما هو التقييم التحصيلي؟
أما التقييم التحصيلي (أو الاختبار التحصيلي) إلى التقييم التعليمي للمشاركين، حيث يتم التركيز على نتائج البرنامج.
يتناقض هذا مع التقويم التكويني الذي يلخص تطوّر المشاركين في فترة محددة. يتم تدريس التقييم التلخيصي على تطابق واسع في البرامج التعليمية في الولايات المتحدة.
يمكن توزيع التقييمات التحصيلية خلال الدورة التدريبية أو الفصل الدراسي، أو بعد إنهاء وحدة معينة (أو مجموعة من المواضيع)، وثمة مزايا للقيام بذلك. في العديد من التخصصات في قطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة، كان ثمة توجّه يبتعد عن التقييم النهائي بنسبة 100% نحو نموذج تتوزع فيها التقييمات التحصيلية على مدار الفصل الدراسي ما يساعد الطلاب على التعلم.
تتضمن الاختبارات التحصيلية عادةً أن يحصل الطلاب على تقدير يشير إلى مستوى أدائهم، ويكون هذا التقدير بصورة نسبة مئوية أو ناجح\راسب، أو شكل آخر من أشكال القياس. تعطى الاختبارات التقييمية الختامية وزناً أعلى من الاختبارات التكوينية.
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