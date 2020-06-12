مصرف لبنان المركزى: الأنباء المتداولة حول سعر صرف الدولار غير حقيقية

أكد مصرف لبنان المركزى أن المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بأسعار مرتفعة للغاية، عارية تماما عن الصحة وبعيدة عن الواقع وتستهدف تضليل اللبنانيين.
ودعا حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه - في بيان الليلة - جميع مؤسسات الصرافة المرخصة من الفئة (أ) في عموم لبنان لأن يتقدموا إلىالبنك المركزي بطلباتهم لشراء الدولار على سعر 3850 ليرة لبنانية على أن ينخفض تدريجيا إلى سعر 3200 ليرة لبنانية.
قُدمت من الصرافين والتي تم الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي، إلى حساباتهم الخارجية لدى البنوك التي سوف يشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب الى مصرف لبنان، لتقوم البنوك بدورها بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقدا.
وأشار حاكم مصرف لبنان المركزى إلى أن الصرافين عليهم أن يعللوا طلباتهم بشراء الدولار الأمريكي وأن يذكروا اسم المستفيد، ليقوم مصرف لبنان خلال 48 ساعة بتحويل الطلبات التي
وأكد سلامه أن الصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعا لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية، وكذلك الأمر بالنسبة لأي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية حيث سيحال إلى الهيئة المصرفية العُليا وتُشطب رخصته.
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