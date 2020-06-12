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الأسهم الأمريكية تغلق على أكبر خسارة يومية منذ منتصف مارس

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هوت الأسهم الأمريكية في ظل تفاعل المستثمرين مع تجدد المخاوف من موجة إصابات جديدة بفيروس وتفحصهم توقعات اقتصادية قاتمة من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وتراجع اليوم الخميس كل من مؤشرات الأسهم الأمريكية

الرئيسية الثلاثة نحو 5%، في أسوأ يوم لها منذ منتصف مارس الماضي، عندما انهارت الأسواق بفعل الإغلاقات الاقتصادية المفاجئة لاحتواء جائحة كورونا.

 

وشملت عمليات البيع جميع القطاعات

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الـ 11 الرئيسية على المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" ليفقد كل منها 3% أو أكثر.

 

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي 6.88% ليغلق على 25132.25 نقطة، في حين فقد "ستاندرد اند بورز" 5.87% ليسجل 3002.97 نقطة.

 

ونزل المؤشر "ناسداك" المجمع 5.19% إلى 9500.39 نقطة.

 

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