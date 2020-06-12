فيديو.. حريق يلتهم قوارب صيد إيرانية قرب الخليج العربي

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وقالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، اليوم الخميس، إن ”حريقاً واسع النطاق التهم 4 قوارب صيد في ميناء لنجة بمحافظة هرمزغان“.
ونقلت الوكالة قول مصادر محلية، إن ”هناك محاولات من قبل رجال الإطفاء لاحتواء الحريق، لكن مادة الألياف الزجاجية للسفن جعلت من الصعب احتواء الحريق“.
وقال علي نيكوي، حاكم مدينة كنك: ”تم إرسال رجال الإطفاء في المنطقة الخامسة لقوات الحرس الثوري الإيراني وبلدية بندر لنجة وإدارة الحرائق بمطار بندر لنجة لمكان الحريق في ميناء بندر لنجة؛ للسيطرة على الحريق“.
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