كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: إدانة تركيا لموظف في قنصليتنا يهدد العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إدانة موظف القنصلية الأميركية بإسطنبول يقوض علاقات بلاده بتركيا، وينسف الثقة في المؤسسات التركية.

ودعا "بومبيو" في تصريحات نقلتها قناة العربية في خبر عاجل، أن تركيا لحل هذه المشكلة بشكل عادل، لافتا إلى أن هذه الإدانة تهدد العلاقات الأميركية التركية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه لا يوجد دليل ملموسا يدعم إدانة موظف القنصلية الأميركية.