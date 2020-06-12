إشبيلية “يحسم” الديربي في أولى مباريات الدوري الإسباني بعد استئناف المنافسات

حسم فريق إشبيلية مباراة الديربي، التي جمعته بالجار بيتيس لحساب منافسات الجولة الـ 28 للدوري الاسباني، بعد عودة عجلة المباريات إلى الدوران من جديد، عقب توقف اضطراري فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.

وتغلب إشبيلية على بيتيس، في مواجهة بدون جماهير، بهدفين دون مقابل سجلهما على التوالي كل من أوكامبوس في الدقيقة 56 وفرناندو في الدقيقة 62 من المباراة التي احتضنها ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وشهدت بداية المباراة الوقوف دقيقة صمت ترحما على ضحايا فيروس “كورونا” المستجد وفق ما دعت إليه رابطة كرة القدم الاسبانية للمحترفين، والتي ستعمم على جميع مباريات الدوري.