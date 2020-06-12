شكرا لقرائتكم خبر عن انتقدوا تعامل الحكومة مع جائحة كورونا.. محتجون يحفرون 100 قبر على شواطئ البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أقدم برازيليون غاضبون على حفر 100 قبر في رمال شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، تكريما لنحو 40 ألف شخص لقوا حتفهم حتى الآن، تعبيرا عن غضبهم من أسلوب تعامل حكومتهم مع جائحة كورونا.

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يذكر أن البرازيل أضحت بؤرة كبيرة لجائحة فيروس كورونا حيث سجلت 39680 حالة وفاة وأكثر من 770 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس حتى يوم الأربعاء، فيما يمثل ثاني أسوأ تفش للمرض بعد الولايات المتحدة.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد قلل من خطورة الجائحة ودفع الحكومات المحلية لرفع إجراءات الحجر الصحي، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وبعث بولسونارو برسائل متناقضة للبرازيليين بشأن ما إذا كان عليهم وضع الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي أم لا.