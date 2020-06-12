شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: العلاقات مع أمريكا لن تتحسن بالحفاظ على الروابط الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس إنها لا ترى أن من الممكن أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بالحفاظ على الروابط بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون جون لوكالة الأنباء المركزية الكورية إن السياسة الأمريكية تثبت أن واشنطن لا تزال تمثل تهديدا طويل الأمد للشعب الكوري الشمالي وإن الشمال سيبنى قوات أكثر كفاءة للتصدي للخطر العسكري الأمريكي.