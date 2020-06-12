شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: العلاقات مع أمريكا لن تتحسن بالحفاظ على الروابط الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون جون لوكالة الأنباء المركزية الكورية إن السياسة الأمريكية تثبت أن واشنطن لا تزال تمثل تهديدا طويل الأمد للشعب الكوري الشمالي وإن الشمال سيبنى قوات أكثر كفاءة للتصدي للخطر العسكري الأمريكي.
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