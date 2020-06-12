شكرا لقرائتكم خبر عن أكثرمن 800 ألف إصابة بكورونا و 40 ألف وفاة في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
سجلت البرازيل 30412 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 802828 لتصبح ثاني أكثر دول العالم من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 1239 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البرازيل إلى 40919 وهي ثالث أعلى حصيلة وفيات بالعالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقالت الوزارة إنه من بين إجمالي الإصابات المسجلة تعافى 345595 شخصا.
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