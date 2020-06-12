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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل... مصر والسودان ينددان بالورقة الأثيوبية بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
أوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، تحفظ كل من مصر والسواد على الورقة الأثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة، مؤكدين أن هذة الورقة تعتبر تراجع كامل عن المبادئ التى سبق وأ، توافقت عليها الدول الثلاث.
كما وأكدت مصر، استمرارها فى التمسك بالاتفاق الذي انتهي إليه مسار المفاوضات التي أجريت فى واشنطن برعاية أمريكية.
كما جددت القاهرة دعوتها إلى أثيوبيا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجرارات أحادية تخالف التزامتها القانونية، محذرة من أن النهج الأثيويوبي سيؤدي إلى تأزيم الوضع فى المنطقة برمتها.
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