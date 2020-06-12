مسؤولو الاتحاد الاوروبي سيدرسون تقدم مفاوضات بريسكت

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بروكسل: اتفقت بروكسل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على إجراء تقييم للمفاوضات حول العلاقة بعد بريكست بين الجانبين في 15 حزيران/يونيو، كما أعلن الخميس على تويتر المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي.

وستجري المباحثات الأولى بهذا المستوى، في الوقت الذي تعطلت المفاوضات كليا حول اتفاق تجاري خصوصا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، قبل ستة أشهر من انتهاء المرحلة الانتقالية.

وسيكون لفشل المفاوضات بين بريطانيا التي انسحبت من الاتحاد في 31 كانون الثاني/يناير والدول ال27 عواقب اقتصادية مدمرة، فاقمتها أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وأعلن بارند ليتز المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي انه "اثر محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفق شارل ميشال (رئيس المجلس الأوروبي) على درس ملف (المباحثات حول العلاقة بعد بريكست) بعد ظهر الاثنين المقبل".

وكتب المتحدث باسم المفوضية اريك مامر على تويتر "الاجتماع الرفيع المستوى بين بريطانيا والمفوضية تأكد في 15 حزيران/يونيو. وسيضم وفد الاتحاد الاوروبي رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين ورئيس البرلمان الاوروبي ديفيد ساوسولي وشارل ميشال".

وسيشارك المفاوض الاوروبي ميشال بارنييه أيضا في الاجتماع بحسب مصدر اوروبي.