قطاع المخابز والحلويات للجنة اليقظة الاقتصادية: هذه مقترحاتنا لإقلاع سليم

قدم قطاع المخابز، والحلويات مقترحاته للجنة اليقظة الاقتصادية بشأن إقلاع اقتصادي قادر على بعث روح لهذا القطاع، الذي تضرر جراء تداعيات “كوفيد-19”.

ودعا نور الدين لفيف، الناطق باسم اللفيدرالية المغربية لجمعيات المخابز، والحلويات، في تصريحه لـ”اليوم 24″، الحكومة إلى اعتماد تعريفة كهربائية خاصة بالمخابز، والحلويات، بالإضافة إلى تمكين أرباب المخابز من الولوج إلى تمويلات دون شروط، ومن دون فائدة، فضلا عن اعتماد نظام ضريبي خاص بالمخابز.

ومن بين مقترحات الفيدرالية المغربية لجمعيات المخابز، والحلويات، بحسب المتحدث نفسه، العمل على تحمل الدولة، ولو لنسبة من واجب الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تشجيع المقاولات العاملة في قطاع المخابز على الزيادة في مناصب الشغل.

وأفاد نور الدين لفيف، أن تداعيات جائحة كورونا جد سلبية على قطاع المخابز، والحلويات، لاسيما بعد تقليص ساعات العمل، وتغيير في العادات الاستهلاكية، الناتج عن تقلص الموارد، ومنع الاحتفالات والتجمعات.

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وأضاف المتحدث نفسه، أن كورونا دفعت بتوقف أنشطة عدة قطاعات تعتبر الزبائن الأساسيين لقطاع المخابز والحلويات في المغرب، مثل مموني الحفلات، والمطاعم، والمحلات الخاصة بالأكلات الخفيفة، فضلا عن المطاعم المدرسية.

وعلاوة على ذلك، ضعف الإقبال على الحلويات، التي كانت تعوض هامش الربح، والاقتصار على الخبز، الذي كلما زادت الكمية المنتجة منه، تفاقمت أرقام الخسائر.

وكل العوامل المذكورة أدت إلى انخفاض الحاد في المداخيل، بحسب المصدر نفسه، وبالتالي هبوط رقم المعاملات ما بين 50 و80 في المائة؛ زد على ذلك أن أرباب المخابز في غياب السيولة يدفعون كمبيالات إلى أجل لأغلبية الممونين على رأسهم المطاحن، إذ وجدوا أنفسهم عاجزين أمام ما سبق ذكره عن تسديد ما بذممهم.