انفراد.. 5 مطارات مغربية “تؤمن” عودة المغاربة العالقين في إسبانيا

انطلقت عملية عودة المغاربة العالقين في إسبانيا نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد بعد اتفاق مغربي إسباني على الشروع في الفتح الاستثنائي للحدود بعد إغلاقها.

وعلم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع، أن 5 مطارات مغربية تعمل على تأمين رحلات عودة المغاربة العالقين بالجارة الشمالية للمغرب، ويتعلق الأمر بكل من مطار سانية الرمل بتطوان، مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، مطار مراكش لمنارة، مطار أكادير ومطار مدينة وجدة.

وشدد المصدر ذاته على كون كل المغاربة العالقين يخضعون، مباشرة، بعد وصولهم إلى المطار، لتحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد، ثم يتم نقلهم إلى الفنادق لقضاء فترة الحجر الصحي قبل السماح بتوجههم إلى منازلهم.

وتعود دفعة من المغاربة العالقين في إسبانيا، يوم غد الجمعة انطلاقا من مطار مدريد، في وقت حطت فيه 3 طائرات بمطار سانية الرمل بمدينة تطوان، أمس الأربعاء، قادمة من الجنوب الإسباني، وبعد إخضاع العائدين لفحوصات الكشف عن فيروس “كورونا”، تم توزيعهم على مجموعة من الفنادق بمدينة تطوان، قصد إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 9 أيام، وقبلها حطت 3 طائرات الرحال بمطار المسيرة بأكادير، يوم أول أمس، قادمة من الجنوب الإسباني.