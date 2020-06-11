تداعيات الجائحة.. منتجو الحليب: حجم الخسارة كبير والشركات الكبرى تهمش الفلاح الصغير

يعاني منتجو الحليب من تداعيات جائحة كوفيد-19؛ جراء إغلاق المقاهي، والمطاعم، والمقشدات، لأزيد من 3 أشهر، بسبب حالة الطوارئ الصحية، التي فرضها الفيروس؛ ما جعل العديد من المنتجين الصغار من الفلاحين، والتعاونيات على حافة الإفلاس.

وفي هذا السياق، قال الشريف كرعة، رئيس اتحاد التعاونيات الغرب، في تصريح لـ”اليوم24″، إن حجم الخسارة كبير جراء جائحة كوفيد-19، مستطردا، “يكفي القول إن الحليب يباع بسعر لا يتعدى درهمين، بينما سعر العلف، يترواح ما بين 3 إلى 3.5 دارهم”.

الوضع يزداد تأزما، بحسب المتحدث نفسه، “عندما لا يجد الفلاح الصغير، لتصريف الحليب، سوى القطاع غير المهيكل، في حين الشركات، أو التعاونيات الكبرى تفضل التعاون مع الفلاحين الكبار”.

وأوضح رئيس اتحاد تعاونيات الغرب أن الفلاح الصغير، الذي يدير تعاونية صغيرة، يجد نفسه وحيدا أمام مشاكل أكبر منه، من دون أي دعم من طرف الجهات الوصية على القطاع، مشددا على أن الشركات الكبرى، التي تعمل في هذا القطاع، تهمش الفلاح الصغير بشكل يثير الريبة.

إلى ذلك، يطالب الفلاحون الصغار الحكومة بدعم تعاونيات جمع الحليب، وباقي تعاونيات المنتجات المجالية، لما تؤديه من أدوار اجتماعية، واقتصادية في الوسط القروي.