إيطاليا.. عودة الحياة إلى الملاعب بقمة كبرى بين يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي الكأس

بعد أشهر من التوقف، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تعود كرة القدم الإيطالية إلى الملاعب، غدا الجمعة، بمباراة قمة، تجمع بين يوفنتوس وميلان، في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

مباراة يوفنتوس مع ضيفه ميلان، ستقام على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو، معقل نادي يوفنتوس، ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وهي أول مباراة في إيطاليا بعد أشهر من التوقف، وبداية أمل لعودة المستديرة إلى طبيعتها.

وكانت مباراة ذهاب نصف النهائي، التي أقيمت على ملعب “سان سيرو” قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، ما يعطي يوفنتوس أفضلية في التأهل إلى المباراة النهائية.

وبلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 34 ألفا و114، وارتفع عدد المتعافين من الفيروس في عموم البلاد إلى 169 ألفا و939، إثر تماثل ألف و293 مصابا للشفاء.