فوز هام لأبناء سخنين وآخر للوحدة كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين فوزا بيتيا ثمينا على ضيفه بيتار تل أبيب بات يام بثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن افتتاح مباريات البلاي أوف العلوي بالدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيا 1-1، حيث افتتح الفريق الضيف باب التسجيل بعد مرور 22 دقيقة، ثم في الدقيقة 35 أدرك اللاعب موطي مالكا هدف التعادل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 59 عاد اللاعب موطي مالكا لإضافة الهدف الثاني لأبناء سخنين، وفي الدقيقة 62 حسم اللاعب أسامة خلايلة المباراة بهدف ثالث للفريق السخنيني.

ومن أبرز ما شهدته المباراة إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب أبناء سخنين، إيهاب شامي، في الدقيقة 96 من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 51 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المركز الثاني المؤهل للدرجة العليا.

وسيحل الفريق السخنيني في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل رمات غان يوم الاثنين المقبل.

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الوحدة كفر قاسم يفوز خارجيا

فاز فريق الوحدة كفر قاسم بعشرة لاعبين في مباراته الخارجية أمام فريق القمة، هبوعيل ريشون لتسيون، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق المضيف باب التسجيل في الدقيقة 34، ثم في الدقيقة 43 اقتنص اللاعب، عمران القريناوي، هدف التعادل لصالح الفريق القسماوي.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 90، أحرز اللاعب أحمد دراوشة هدفا ثانيا لصالح الوحدة كفر قاسم.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب الوحدة كفر قاسم، خليل فريج، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 47 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق القسماوي في مباراته القادمة نظيره هبوعيل كتمون القدس يوم الاثنين القادم.