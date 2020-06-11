بايدن: الجيش سيُخرج ترامب من البيت الأبيض إن خسر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب المرشّح الديمقراطي للرئاسة الأميركيّة، جو بايدن، إنّه "واثق من أنّ جنود الجيش سيرافقون الرئيس، دونالد ترامب، من البيت الأبيض إن خسر ولم يعترف بالنتيجة".

وعبّر بايدن عن خشيته من أن يحاول ترامب "سرقة الانتخابات" المقرّرة في تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل.

وقال بايدن في مقابلة أذيعت في وقت متأخر، الأربعاء، في برنامج "ذا ديلي شو" الكوميدي "هذا أكبر بواعث قلقي... سيحاول هذا الرئيس سرقة الانتخابات".

لم يحدّد بايدن الطريقة التي يعتقد أن ترامب الجمهوري قد يلجأ إليها للتلاعب بالانتخابات، لكن نائب الرئيس السابق استشهد بمعارضة ترامب للتصويت عبر البريد، وقال إن الديمقراطيين سيكون لديهم محامون حاضرون في مواقع التصويت في جميع أنحاء البلاد لرصد أي محاولات من الجمهوريين للتلاعب بالتصويت.

وهاجم ترامب مرارا التصويت عبر البريد، معلنا بدون دليل أن الزيادة المتوقعة في التصويت عبر البريد ستؤدي إلى تزوير واسع النطاق.

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وقال بايدن إن التعليقات التي أدلى بها في الآونة الأخيرة كبار المسؤولين العسكريين السابقين الذين انتقدوا رد ترامب على الاحتجاجات على الصعيد الوطني بشأن وحشية الشرطة، جعلته واثقا من تدخل الجيش الأميركي إذا رفض ترامب قبول نتائج الانتخابات.

وأضاف بايدن "أنا مقتنع تماما أنهم سيصطحبونه من البيت الأبيض بسرعة وحسم".

وسبق أن عبر بايدن عن قلقه من أن ترامب سيحاول التلاعب بالانتخابات. لكن خطابه تصاعد مؤخرا فيما تظهر معظم استطلاعات الرأي الوطنية أن نائب الرئيس السابق يتقدم على الرئيس، في حين كثّف ترامب انتقاداته للتصويت بالبريد.

ولم ترد حملة إعادة انتخاب ترامب بعد على طلب للتعليق، ويقول ترامب وحلفاؤه الجمهوريون إن التصويت عبر البريد عرضة للاحتيال وسيمنح أفضلية للديمقراطيين، على الرغم من أن العديد من الدراسات المستقلة لم تجد أدلة تذكر على مثل هذا الادعاء.