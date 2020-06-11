شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قوات الأمن اللبنانية تفرق المتظاهرين بساحة رياض الصلح والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 صورة أرشيفية نقلت شبكة سكاي نيوز العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن مراسلها فى لبنان، قيام عناصر القوي الأمنية بأطلاق قنابل دخانية لتفريق المحتجين أمام ساحة رياض الصلح وسط بيروت، وذلك بعد أن قام المتظاهرين بإضرام النار في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قوات الأمن اللبنانية تفرق المتظاهرين بساحة رياض الصلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.