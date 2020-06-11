شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... مصر والسودان ينددان بالورقة الأثيوبية بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 صورة أرشيفية أوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، تحفظ كل من مصر والسواد على الورقة الأثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة، مؤكدين أن هذة الورقة تعتبر تراجع كامل عن المبادئ التى سبق وأ، توافقت عليها الدول الثلاث.

كما وأكدت مصر، استمرارها فى التمسك بالاتفاق الذي انتهي إليه مسار المفاوضات التي أجريت فى واشنطن برعاية أمريكية

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