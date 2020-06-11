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شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغیط: ضم اسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة عدوان غاشم والان مع التفاصيل
الخميس 11 يونيو 2020
حذرت جامعة الدول العربیة من ان ضم اسرائیل أیة أجزاء من الأرض الفلسطینیة المحتلة سیكون عدوانا غاشما جدیدا على الشعب الفلسطیني وسیادتھ على أراضیه وسیقوض فرص السلام بالمنطقة.
وقال الأمین العام للجامعة أحمد أبو الغیط فى بیان له ،الیوم الخمیس ، "ان مثل ھذه الخطوة تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعیة الدولیة المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ".
وأضاف "أن ذلك یعد خطوة "عدائیة" ضد الأمتین العربیة والإسلامیة مؤكدا أن ھذا التطور "الخطیر" قد یكون من شأنه إطلاق مواجھة وحروبا دینیة لا ینبغي أن یسمح المجتمع الدولي بأن ننزلق إلیھا".
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