الصحة العالمية :جائحة فيروس كورونا "تتسارع" في أفريقيا

الخميس 11 يونيو 2020

قالت منظمة الصحة العالمية ،اليوم الخميس، "إن جائحة فيروس كورونا ”تتسارع“ في أفريقيا، حيث تنتشر من العواصم التي وصلت إليها مع المسافرين، لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الإصابات الخطيرة أو الوفيات التي لا يتم رصدها".



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وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في بيان صحفي في جنيف "إن عشر دول تتصدر الجائحة في أفريقيا حيث تشكل 75 بالمئة من بين حوالي 200 ألف إصابة في القارة التي سجلت 5000 حالة وفاة وسجلت جنوب أفريقيا ربع الإصابات".

واضاف مويتي "نعتقد أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة".