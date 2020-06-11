شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 27 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 27 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفَيات إلى 29346 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية وأفاد تقرير صدر اليوم عن المديرية العامة للصحة بأن مجموع الوفَيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية بلغ 10384 حالة وفاة بحسب آخر تحديث.وأوضحت المديرية في تقريرها استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بـ 30 مريضاً عن يوم أمس ليصبح المجموع 903 حالات حرجة.

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