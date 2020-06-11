شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 1442 إصابة جديدة بكورونا و35 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن 402 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.
وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها، و 1377 حالة وفاة.
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