مؤتمر لـ"كونتي" حول مستقبل إيطاليا يغضب ائتلافه الحاكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لإطلاق مؤتمر يستمر عدة أيام بشأن كيفية إعادة بناء الدولة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد المدمرة.

ويبدأ المؤتمر بعد غد السبت بمشاركة دولية؛ حيث يتوقع أن يشارك فيه شخصيات بارزة مثل رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ولم يتم حتى الآن تحديد جدول أعمال رسمي للمناقشات التي من المتوقع أن تستمر على مدار الأسبوع المقبل مع مساهمين محليين، بينهم نقابات عمالية، وجمعيات رجال أعمال.

ومن المتوقع أن تتلقى إيطاليا عشرات مليارات اليورو من أموال التحفيز الأوروبية، ولكن يتعين على الحكومة أن تحدد أولويات إنفاقها.

كان كونتي أعلن عن المؤتمر في الثالث من يونيو/حزيران، ما تسبب في خلاف سياسي مع البعض داخل ائتلافه اليساري الشعبوي، لأنه لم يتم إبلاغهم بشأن المبادرة.

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وقال رئيس الوزراء السابق، ماتيو رينزي، الذي ينتملي لحزب "تحيا إيطاليا" الموالي للحكومة: ""سنطلب من الحكومة، في نهاية المؤتمر، أن تعرض المناقشات على البرلمان".

وتعارض المعارضة اليمينية المؤتمر. كما رفضه وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، باعتباره "منصة استعراض لكونتي".

وتضررت إيطاليا بشدة جراء جائحة كورونا. وسجلت البلاد أكثر من 34 ألف حالة وفاة بمرض "كوفيد-19".

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 8.30 بالمئة هذا العام، وفقا لمكتب الإحصاء الإيطالي "إيستات".