غموض حول مقتل قيادي بمليشيا حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني مقتل أحد قياداته ويدعى محمود فرحات الملقب بـ"أبوعلي فرحات"، دون الكشف عن أي تفاصيل.



ولف الغموض أسباب وفاة فرحات، حيث اعتمد حزب الله اللغة نفسها التي يستخدمها في نعي قيادييه بقوله إنه قضى "وهو يقوم بواجبه الجهادي" من دون أن يعلن أي تفاصيل إضافية.

وأشارت مواقع تابعة للحزب في لبنان، أن أبو علي توفي في حادث عرضي أمام منزله بالجنوب.

وكما معظم قيادات مليشيات حزب الله، لا يعتبر فرحات من الوجوه والشخصيات المعروفة في الإعلام اللبناني.