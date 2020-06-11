10 قتلى في هجوم على نقطة تفتيش عسكرية بكوت ديفوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 10 أشخاص وأصيب 6 آخرون، في هجوم استهدف نقطة تفتيش عسكرية إيفوارية بالقرب من حدود البلاد مع بوركينا فاسو.



ولم يتم بعد تحديد هوية منفذي الهجوم، الذي وقع فجرا ببلدة كافولو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال قائد القوات المسلحة في كوت ديفوار لاسينا دومبيا، في بيان الخميس، إن: "التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الهجوم وملابساته ونتيجته النهائية".

ولم يؤكد دومبيا ما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا.

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ورغم أن دومبيا لم يفصح عن تفاصيل بشأن ضحايا الهجوم، قال رئيس البلاد الحسن واتارا في بيان: "ننحني أمام ذكرى الجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف، ونعرب عن تعازينا الصادقة إلى عائلات الضحايا".

وستنتهي الفترة الرئاسية الثانية لـ"واتارا" ومدتها 5 سنوات مع إجراء انتخابات الرئاسية في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن المنتظر أن يحل رئيس الوزراء أدامو جون كوليبالي (61 عاما) محل واتارا كمرشح لحزب التجمع الجمهوري الحاكم.

ولم يعلن أي سياسي آخر نيته خوض انتخابات الرئاسة.