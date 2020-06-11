الرئيس الأفغاني يعلن تسريع عملية تبادل السجناء مع طالبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال إحدى فعاليات المجلس الأطلنطي عبر الإنترنت، الخميس، إن حكومته تعتزم تسريع عملية تبادل السجناء مع حركة طالبان.



وأضاف غني: "لقد اتخذنا أنا وزملائي قرارا بالإفراج عن 2000 سجين إضافي في غضون فترة قصيرة للغاية"، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن الموعد قريبا.

وبعد أسابيع من التوترات العسكرية، أبدت الحكومة وطالبان استعدادهما يوم الاثنين لعقد محادثات سلام مخطط لها.

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ورغم أن المتحدث باسم الحكومة صديق صديقي قال اليوم إن هناك وقفا غير رسمي ساريا لإطلاق النار، شدد غني على أن مسلحين إسلاميين يشنون ما بين 60 و70 هجوما يوميا.

وعاد تبادل السجناء المتوقف إلى وتيرته مجددا. وأفرجت الحكومة حتى الآن عن 3 آلاف سجين، في حين أفرجت طالبان عن 500، وفقا لتصريحات حكومية.

وكان تبادل الأسرى جزءا من الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، الذي وقع عليه الجانبان في الدوحة في نهاية فبراير/شباط الماضي.