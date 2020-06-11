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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول أول رحلة لإعادة اليمنيين العالقين في مصر إلى مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
وصلت إلى مطار عدن الدولي، اليوم، أول رحلة لشركة الخطوط الجوية اليمنية تقل على متنها 151 راكبا من اليمنيين العالقين، قادمة من مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد إجراء فحص الـ (PCR) للمسافرين، وتأكيد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.
واخضعت سلطات مطار عدن الدولي المسافرين الواصلين إلى المطار لإجراءات الفحص الحراري، وذلك ضمن إجراءات البروتوكول التنظيمي المعتمد من جانب اللجنة الوطنية العليا للطوارئ بخصوص إعادة العالقين في الخارج.
وأكد مصدر في مطار عدن بتصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، استعداد المطار لاستقبال الرحلات الجوية لطيران اليمنية من أجل إعادة العالقين، وفقا للبرنامج المعد من جانب شركة طيران اليمنية بواقع رحلة يوميا قابلة للزيادة إلى رحلتين خلال الفترة المقبلة.
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