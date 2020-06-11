السعودية: تسجيل 3733 اصابة بفيروس كورونا وتماثل 2065 حالة للشفاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السعودية ،اليوم الخميس، تسجيل (3733) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19)ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (116021) حالة،بينها (35145) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها (1738) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.



واكدت وزارة الصحة في بيان لها ، تسجيل (2065) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (80019) حالة..مشيرة الى ان عدد الوفيات بلغت (857) حالة بإضافة (38) حالة وفاة جديدة.

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