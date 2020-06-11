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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد
اكد الامين العام لعصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، حول الحوار العراقي-الاميركي بعد اعلان انطلاقه عصر الخميس.
وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة على {تويتر} على الادارة الاميركية ان تعلم حين مطالبتها ببقاء قواتها العسكرية في العراق انها سوف تكون محكومة بالقانون العراقي لان البرلمان رفض سابقاً وسيرفض اعطاء حصانة لهم”.
واضاف و”لن نسمح بأي محاولات التفاف على هذه المسألة”.
وأنطلق عصر اليوم الخميس، الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الاميركية عبر تقنية الفيديو بسب جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر عصائب أهل الحق: لن نسمح بالالتفاف في بقاء القوات الأميركية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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